È morto il mitico 'Gino', cantante di mille sagre e feste di paese: "Ci mancherai"

Con la sua musica ha fatto divertire intere generazioni di valtrumplini (e non solo): oggi tutti ne piangono la scomparsa. Si è spento dopo una lunga malattia Luigi Dabenini, per tutti il mitico “Gino de Gonzales”; aveva 77 anni.

Protagonista di numerose serate danzanti, Gino è ricordato per la sua bravura e innata simpatia, e per aver regalato tante emozioni e spensieratezza nelle feste di paese. La sua carriera musicale era iniziata da giovane con il gruppo “Bimbo e i boys” alla scuola di San Sebastiano. Successivamente era entrato a far parte del gruppo “I Gonzales” e negli ultimi anni, nel tempo libero, aveva creato un duetto con la moglie Luisella e da quel momento ha preso il nome d'arte di "Gino de Gonzales".

La notizia della sua morte ha colpito tutta la comunità: tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook nelle ultime ore: “ciao Gino, le tue canzoni e la tua musica risuoneranno sempre, ti porterò nel cuore”, “continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo”, “ci mancherai tanto”. Anche il Sindaco di Lumezzane, Josehf Facchini ha scritto un messaggio di cordoglio: “Una di quelle notizie che non vorresti ricevere mai. Lumezzane, oggi, piange la musica, l’estro artistico e la simpatia del mitico Gino de Gonzales. Una preghiera per lui, che ha accompagnato centinaia di serate e fatto divertire intere generazioni di lumezzanesi. Possa la terra essergli lieve”.

Gino lascia nel dolore la moglie Luisella, i figli Mauro, Stefano con Alessandra, e i nipoti Federico e Simone. Il funerale sarà celebrato mercoledì 1 settembre, alle 16, presso la Chiesa Parrocchiale San Giorgio del Villaggio Gnutti a Lumezzane. Per chi volesse partecipare al lutto, è stata espressa la volontà di non portare fiori ma di fare donazioni all’Ant.