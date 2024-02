Frane dopo le intense piogge: in paese evacuate due case e un laboratorio

Le piogge torrenziali non danno tregua: dopo poche ore di stop, nel primo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio le precipitazioni – a tratti anche intense – hanno ricominciato a creare disagi nel Bresciano. A Lumezzane si sono verificate diverse frane e smottamenti, come fa sapere il sindaco Josef Facchini sui social. I volontari della protezione civile e i tecnici del comune stanno provvedendo a ripulire le strade e a monitorare la situazione, valutando il pericolo che potrebbe derivare dal persistere della pioggia.



Due, in particolare, le situazioni più critiche. In via Mazzini una frana - con un fronte di 25 metri d'altezza e 5 metri di larghezza - si è staccata dalla montagna: fango e detriti hanno invaso le scale di una palazzina. Si è quindi reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Dopo le verifiche del caso, due famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e un laboratorio situato nelle vicinanze è stato dichiarato inagibile.

In via Sorgenti una frana si è staccata da un terreno privato: fango e vegetazione hanno invaso la carreggiata. Per evitare problemi alla viabilità, sono intervenuti i tecnici dell'ufficio manutenzione del Comune e hanno ripulito l'asfalto. Le previsioni non promettono miglioramenti: continuerà a piovere anche nelle prossime ore: “Invitiamo tutti i cittadini a prestare massima attenzione e a muoversi con cautela sulle strade e sui sentieri secondari, che potrebbero subire particolarmente il prosieguo di forti piogge”, avverte il primo cittadino di Lumezzane.