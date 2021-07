Mano nel tritacarte, attimi di panico in ufficio: impiegata finisce in ospedale

A Lumezzane un’impiegata di 20 anni è rimasta ferita, mentre stava lavorando in una ditta in via Rango. Erano circa le 17.30 di martedì e la 20enne aveva quasi finito il turno di lavoro, quando – probabilmente a causa di una distrazione – ha riportato un brutto taglio al dito medio, mentre stava utilizzando il tritacarte.

Sul posto sono giunte due ambulanze, insieme ai carabinieri di Lumezzane, e i tecnici dell’Ats Brescia. La giovane è stata portata in codice giallo al Civile: fortunatamente le ferite si rimargineranno.