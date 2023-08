Uomo precipita per 20 metri: portato al Civile con l'eliambulanza

Intervento stamattina per il Soccorso Alpino, Stazione di Valle Trompia della V Delegazione Bresciana. Verso le 7.20, a Lumezzane, i tecnici sono stati allertati per assistere un 68enne uscito di casa per una passeggiata, prima di scivolare in un dirupo per una ventina di metri, nella zona del Passo del Cavallo, a circa 700 metri di quota.

L'uomo ha riportato seri traumi ma è riuscito a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. La centrale operativa ha subito attivato i tecnici del Cnsas; sul posto sono poi sopraggiunti anche l'elisoccorso di Brescia, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane.

Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato recuperato con la tecnica del contrappeso e portato con la barella fino al livello della strada; infine, è stato portato in elicottero all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice giallo. L'intervento di soccorso si è concluso intorno alle 9.