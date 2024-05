Mattinata di fuoco in paese: auto divorata dalle fiamme vicino alle case

Mattinata di fiamme e paura quella di oggi, mercoledì primo maggio, a Lumezzane: un’auto in sosta lungo via Trieste ha improvvisamente preso fuoco. L’allarme è stato lanciato dai residenti, pochi minuti dopo le 8: sul posto sono tempestivamente sopraggiunti i vigili del fuoco volontari della cittadina della Valgobbia.

I pompieri hanno domato il rogo prima che si estendesse anche agli altri veicoli in sosta e alle case circostanti. Il bilancio è di un’auto ridotta a uno scheletro annerito: per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le verifiche del caso per capire le cause all’origine dell'incendio. Nessuna ipotesi sarebbe al momento stata esclusa, ma - stando ai primi accertamenti - si tratterebbe di un rogo di natura accidentale. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.