Vendeva cocaina di fronte alla sua abitazione: arrestato pusher di paese

I carabinieri hanno arrestato a Lumezzane un 38enne del paese, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il giovane pusher, sui cui già gravavano precedenti per droga, è stato sorvegliato e poi beccato a cedere cocaina ad alcuni clienti. La manette sono scattate in flagranza di reato: era infatti uscito di fronte alla sua abitazione per vendere una dose, prima di rincasare subito dopo aver incassato i contanti.

Nel corso delle perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 6.000 euro che i militari ritengono siano provento dell'attività illecita. Al termine del processo per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo, disponendo l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.