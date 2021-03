Borgosatollo, manutenzione della pubblica illuminazione: grande passo avanti col bando 'Lumen'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con il mese di marzo 2021 la gestione di tutta la pubblica illuminazione di Borgosatollo è passata sotto la gestione della multinazionale Citelum SA che ha vinto il bando di project financing per la totale riqualificazione della pubblica illuminazione di una aggregazione di oltre 30 Comuni della Provincia di Brescia facendo parte dell’aggregazione con la Comunità Montana della Valle Sabbia.



L’impresa Citelum ha subappaltato all’impresa TECNO ELLESSE SUD Srl il compito della gestione reale e concreta delle segnalazioni sui guasti e mal funzionamento dei pali della pubblica illuminazione a Borgosatollo. I cittadini possono segnalare i guasti al numero verde gratuito per telefoni fissi e cellulari 800303032 attivo h24 per 365 giorni/anno. Importante che le segnalazioni siano molto precise indicando il numero civico e il numero del palo non funzionante. Dal primo marzo, nei primi 18 giorni, sono circa 60 le segnalazioni pervenute; 48 di queste sono ad oggi già gestite e chiuse con sistemazione del problema. Il tempo medio di intervento è stato di 4 giorni. Alcuni esempi concreti di interventi già realizzati: vialetti parco Cantarane, parco Decorati di via Fornasotto, parcheggio esterno laterale del Cimitero e una vasta serie di interventi su singoli pali segnalati dai cittadini.



“Ringrazio i cittadini per il contributo comunitario che stanno dando per segnalare le problematiche sul mal funzionamento della pubblica illuminazione al fine di avere nel breve tempo un territorio illuminato grazie ai tempi celeri di intervento della ditta incaricata. Già come Amministrazione Comunale abbiamo fatto una serie di segnalazioni che erano già pervenute in passato agli uffici. Il prossimo passo nei mesi prossimi sarà la totale riqualificazione a led dei quasi 1800 lampioni di Borgosatollo al fine di arrivare ad un notevole risparmio energetico e di CO2 nel 2022. Sarà poi realizzata la predisposizione delle infrastrutture di smart city come i targa system, telecamere e aree wi fi. Un grande progetto per la Comunità di Borgosatollo che da ora iniziamo a comprenderne i frutti e l’importanza in termini di efficienza e di risparmio energetico ambientale”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo

Gallery