Stroncata da una grave malattia, le lacrime per Luisa: "Mancherai come l'aria"

Il mondo del volontariato bresciano, come quello della palla ovale, piangono la prematura scomparsa di Luisa Raffi, per tutti semplicemente "Lu". Stroncata da una grave malattia, si è spenta venerdì scorso a soli 52 anni.

Era molto conosciuta e apprezzata nel mondo dell'associazionismo cittadino: lavorava al centro comunale polifunzionale Casa delle Associazioni di San Polo. Non solo: il suo era uno dei volti che animano ogni estate la Festa di Radio Onda D'Urto. "Ricordiamo di lei la voglia di ridere e stare in compagnia, la capacità di discutere e le battute taglienti", si legge nel post condiviso su Facebook dal ristorante vegetariano della festa, di cui la 52enne è stata volontaria per tanti anni.

"Lu" era molto nota anche in ambito rugbistico: sposata con il vice presidente del rugby Brescia Luca Sainaghi, era sempre pronta a dare una mano, partecipando attivamente alla vita del club. Proprio per ricordare con riconoscenza il sostegno profuso negli anni da Luisa, domenica pomeriggio è stato osservato un minuto di silenzio prima del match, che ha visto la compagine cittadina affrontare la squadra veneziana di Mirano.

Centinaia i messaggi di cordoglio affidati ai social: "Con te volano in cielo un pezzo della mia vita e del mio cuore. Al suo posto resterà tutto quello che mi hai lasciato, ed è immenso. Non so nemmeno se c'è spazio in me per tutto quello che sei. Mancherai come l'aria, ma ti ritroverò nel vento", è lo struggente messaggio d'addio di un'amica.

In tantissimi hanno partecipato alla cerimonia d'addio, che si è svolta lunedì alla sala del commiato del tempio crematorio di Brescia. Oltre all'amato marito, lascia nel dolore la mamma.