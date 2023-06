Addio alla dottoressa Luisa Benussi: "Grazie per quello che ci hai donato"

È morta a soli 51 anni la dottoressa Luisa Benussi: ricercatrice nota a livello internazionale, dal 1996 collaborava con l’IRCSS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, di cui dal 2015 era a capo della Biobank, la banca dati sulle ricerche biologiche e molecolari. La salma riposa al Civile: il funerale mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Antida, quartiere Torricella.

“Non finiremo mai di ringraziarti per tutto quello che ci hai donato”, scrivono i familiari nel necrologio: Luisa Benussi lascia nel dolore i genitori Adriana ed Emilio, il fratello Andrea con Marta, gli zii e i cugini. La famiglia ringrazia il dottor Bianchetti, Roberta Ghidoni e lo staff del reparto oncologico dell’ospedale Sant’Anna.

Chi era Luisa Benussi

Classe 1971, nata e cresciuta a Brescia, Luisa Benussi si è laureata in Scienze biologiche all’università di Milano nel 1996. A margine della sua collaborazione con il Fatebenefratelli, nel 2000 ha ottenuto la specializzazione in Biochimica e chimica clinica all’università di Brescia: in seguito collaborerà con il Centro di neurobiologia molecolare di Amburgo, Germania, dove contribuirà a individuare il ruolo dell’apoptosi nella malattia di Alzheimer, e con l’Istituto di genetica dello Helmholtz Center di Monaco di Baviera.

Negli anni ha proseguito la sua attività di ricerca nel laboratorio di neurobiologia del Fatebenefratelli: a lei si deve la maternità di una “testing unit” genetica per le malattie neurodegenerative. È stata inoltre la coordinatrice di un progetto pilota per il primo servizio di “consulenza genetica” in Italia sulle demenze, ha pubblicato più di 100 articolo “peer reviewed” in Italia e all’estero, ha ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro dal ministero della Salute e dalla Comunità Europea.