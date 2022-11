Non va al lavoro e non risponde al telefono: dottoressa trovata morta in casa

Giovedì mattina non si è presentata al lavoro e non rispondeva al telefono: un'amica ha provato a raggiungerla a casa, ma senza successo. I Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine hanno dovuto sfondare la porta: l'hanno trovata a terra ormai in fin di vita, i sanitari intervenuti - l'automedica e un'ambulanza di Valtenesi Soccorso - hanno provato a rianimarla a lungo, ma senza successo. E' morta così, a soli 61 anni, la dottoressa Luigina Rosa di Desenzano: stroncata probabilmente da un infarto. In tanti si chiedevano il perché del viavai di ambulanze e pompieri: circostanza tristemente svelata.

Una lunga e brillante carriera

Dottoressa stimata e apprezzata, dal 1997 prestava servizio (come oculista) all'ospedale di Desenzano, dov'era anche dirigente medico dell'unità di Oftalmologia e responsabile del centro di Maculopatia: dopo la maturità scientifica al Calini di Brescia si era laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Brescia (nel 1986), proseguendo poi con la specializzazione in Oftalmologia. Aveva inoltre collaborato con diverse cliniche del territorio, anche a Brescia.

Da sempre impegnata nel sociale e nella politica, dalla fine del 2016 era segretaria e portavoce del circolo del Partito Democratico di Desenzano: era stata presidente della commissione Pari opportunità del Comune e anche candidata alle ultime elezioni amministrative.

Tantissimi messaggi di cordoglio

La salma riposa nella sua abitazione di Via Michelangelo: il funerale sarà celebrato sabato mattina alle 10 in Duomo a Desenzano. Lascia nel dolore i cugini, i colleghi, i tanti amici che le volevano bene: "Con grande dolore annunciamo che giovedì è venuta a mancare la nostra cara segretaria Luigina Rosa - scrive il Pd di Desenzano - In questo momento di vuoto profondo e infinita tristezza ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".

"Una tristissima notizia che giunge inaspettata e lascia attoniti - fa sapere l'ex sindaca Rosa Leso - Le parole non sono sufficienti per esprimere il dolore e lo sgomento. Non era persona amante dei palchi, preferiva la sobrietà: se n'è andata in silenzio, lasciandoci con un grande vuoto. Ciao Luigina: che la terra ti sia lieve, riposa in pace". Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale: "Luigina Rosa tanto si è adoperata per il bene della comunità e delle donne, oltre ad essere stata uno stimato medico dalla rinomata professionalità".