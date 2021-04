Perde la battaglia con la malattia, morto imprenditore: aveva 64 anni

Per oltre un decennio ha lottato con una terribile malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: è morto a 64 anni. Tutta la comunità di Pavone Mella si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa dell'imprenditore Luigi Rossini: insieme al fratello Pierino e al cognato Massimo è stato fondatore e titolare della Stil Crin, azienda avviata nel 1979 e specializzata nella produzione di accessori per la pulizia delle armi.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia: Luigi Rossini lascia la moglie Angela, le figlie Anastasia con Massimiliano e Adriana con Viviano, i nipoti Alessandro, Emanuele, Nicola, Gaia, le sorelle, i fratelli.

I funerali lunedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate. La famiglia ringrazia in particolare “il caro amico Adelmo per il supporto, il profondo affetto e la vicinanza”.