Malore improvviso in strada: addio a Luigi, storico benzinaio di paese

È Luigi Ronga – 77 anni l'età – l'uomo colpito dall'improvviso (e letale) malore mentre stava passeggiando in paese nella serata di martedì. Il 77enne si è sentito male nei pressi di via Don Angelo Piccinelli: si è accasciato al suolo mentre camminava. Poco dopo le 20.30, è stato lanciato l'allarme in codice rosso e la macchina dei soccorsi si è mossa velocemente: in pochi minuti è sopraggiunta un’automedica, oltre a un’ambulanza. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarlo: all’arrivo dei sanitari, il suo cuore aveva già cessato di battere e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso.

Luigi Ronga era un volto noto in paese. Per decenni aveva infatti gestito – aiutato dalla moglie Silvana – il distributore di benzina sulla Strada Provinciale 235; una volta andato in pensione, aveva poi lasciato le redini dell'attività alla figlia maggiore.



Oltre alla moglie, lascia nel dolore le figlie Laura con Agostino, Ilaria con Cristian, gli amati nipotini Gabriele e Ginevra, il fratello e le sorelle. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Sacchi, dove si terrà la veglia di preghiera alle 18 di oggi, giovedì 9 maggio. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Orzivecchi venerdì alle 10, partendo con mezzi propri dalla sala del commiato. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà accompagnato al tempio crematorio di Sant'Eufemia.