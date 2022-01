Ucciso dal Covid il padre del maratoneta ambientalista

“Caro papà sei nato in questo freddo mese e te ne sei andato in questo freddo mese. Mancavano solo 4 giorni al tuo compleanno, ti voglio ricordare sempre allegro e scherzoso e pieno di vita. Sei stato un grande papà, onesto, lavoratore, pulito, buono, sincero: mi hai sempre voluto bene, da ragazzo mi divertivo a portare con te i sacchi di carbonelle, le bacchette di ghiaccio e le bibite con la nostra Ape. Mi hai insegnato il rispetto, l’educazione, la cortesia a dare sempre una mano al prossimo. Il mio cuore è triste per la tua perdita terrena: da lassù proteggi la mamma e tutti noi. Il paese perde un pezzo importante di storia, fatta di vita quotidiana semplice, umile e di grandi valori. Ciao papà”.

Il padre morto di Covid

Così scrive su Facebook Carmine Piccolo, insegnante di educazione fisica all’istituto Pascal di Manerbio (e residente a Ghedi) ma noto ai più per le sue battaglie ambientaliste, da sempre accompagnate dalla ormai celebre “Corsa per la vita”. In questi giorni ha perso il padre Luigi, 87 anni, originario di Saviano, provincia di Napoli: si è ammalato di Covid durante le festività natalizie e non si è più ripreso.

Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, fino al decesso. Non si era potuto vaccinare per motivi di salute. Lascia nel dolore i figli e l’amata moglie Maria Immacolata, con cui era sposato da quasi 70 anni, dai primi anni Cinquanta. Venerdì pomeriggio i funerali.