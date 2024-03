Si sente male in casa, consigliere comunale muore in ospedale

Luigi Murachelli è morto al Civile di Brescia dopo una settimana di agonia. Consigliere comunale a Castro, sul lago d'Iseo, si era sentito male in casa giovedì scorso: intorno alle 7 si era accasciato a terra, sotto gli occhi attoniti della moglie Patrizia che aveva subito chiamato i soccorsi. Rianimato a lungo dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Blu di Lovere, era stato trasferito d'urgenza a Brescia, in elicottero: in ospedale è poi purtroppo spirato.

Da tutti conosciuto come Luis, Murachelli era nato nel 1964 e tra poco più di un mese avrebbe compiuto 60 anni: da più di 15 anni lavorava alla Lucchini RS di Lovere, prima come operaio addetto ai trattamenti termici e poi (dal 2014) come impiegato. Nel 2019 era stato eletto in consiglio comunale per la lista Uniti per Castro guidata dal sindaco Mariano Foresti: commosso il ricordo dell'amministrazione comunale.

Il dolore di amici e familiari

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. “Un dramma violento, una catastrofe senza via di uscita – si legge in un post scritto dall'amica Germana –: siamo stati tutti in attesa di buone notizie, del tuo risveglio, del tuo ritorno alla vita, fino al tragico epilogo. Niente sarà più come prima: grande amico di tutto il paese, simpatizzante di ogni bandiera, un aiuto importante nelle nostre sagre, non hai mai messo da parte un sorriso e una battuta per chi te li chiedeva”. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali, nel frattempo la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi: oltre alla moglie Patrizia, Luis Murachelli lascia nel dolore anche la madre Pepita e i fratelli Enrico e Josè.