Manerbio: morto a 77 anni Luigi Manenti, fondatore delle Confezioni Pango

È morto a 77 anni Luigi Manenti, storico patron (insieme agli amici Gino Scotuzzi e Pietro Marzotto) della Confezioni Pango Spa, azienda di abbigliamento dal fatturato milionario fondata nel 1974 e ancora operativa a Bassano Bresciano. Luigi Manenti abitava a Manerbio: lascia nel dolore la moglie Cecilia, i figli Claudio e Paolo con Lorena, gli amati nipoti Giovanni, Benedetta e Federico, Lara, la sorella Rosa, i cognati. Lunedì mattina sono stati celebrati i funerali.

Il ricordo dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Volto noto in tutta la Bassa Bresciana, conosciuto e stimato, Manenti era anche vicepresidente della sezione di Manerbio dell'Associazione Nazionale Carabinieri: "La morte non ci porta mai via completamente la persona amata - si legge in una nota dell'Anc -. Rimangono infatti le sue opere che ci incitano ad andare avanti con forza e coraggio. In questi casi ogni parola sembra scontata ma non è così. Non è un addio, ma un arrivederci: Luigi da lassù proteggi il nostro fare. Sarai sempre qui con noi".