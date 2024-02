Morto nel canale mentre lavora nei campi: Luigi lascia due figlie nel dolore

È Luigi Gitti, 77 anni di Marcheno, l'uomo annegato nella mattinata di martedì a Gardone Valtrompia, in località Rovedolo: intorno alle 13.30 è stato ritrovato senza vita nell'omonimo canale. Vi sarebbe caduto per sbaglio, mentre lavorava nei campi di proprietà della famiglia che appunto costeggiano il torrente: la corrente l'avrebbe poi trascinato per qualche centinaio di metri fino a Gardone, dove il corpo ormai senza vita è stato risucchiato verso le griglie di una centralina idroelettrica. Sono stati proprio gli addetti alla sicurezza della centrale a dare l'allarme al 112.

Identificato in serata

Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco e subito affidato a sanitari e forze dell'ordine – sul posto i Carabinieri, l'automedica, un'ambulanza dei volontari di Marcheno – per i dovuti accertamenti. Solo in serata è stato identificato: questo a seguito della segnalazione di una delle figlie dell'uomo, preoccupata perché il padre – uscito di casa ancora la mattina – non era più rientrato a casa. Come spesso accadeva, dalla sua abitazione si era diretto verso i campi di proprietà per lavorarci: ritrovato senza vita, indossava ancora stivali e guanti da lavoro.

Lascia due figlie nel dolore

Potrebbe essere scivolato in acqua a causa del terreno viscido, reso sconnesso dalla pioggia battente: non si esclude nemmeno che l'argine su cui si stava muovendo gli sia letteralmente crollato sotto i piedi. Gli accertamenti medici avrebbero già confermato la morte per cause accidentali: pare stesse potando degli alberi al momento della caduta. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia: a breve saranno organizzati i funerali. Agricoltore in pensione, era molto conosciuto in paese: lascia due figlie nel dolore.