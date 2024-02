L’ultimo saluto a Luigi, morto annegato nel canale

A Marcheno è il giorno dell’addio: è stata fissata per le 17 di oggi (giovedì 29 febbraio) la veglia di preghiera per Luigi Gitti, il 77enne di Marcheno trovato senza vita in un canale, nei pressi della diga di Rovedolo. Il funerale è fissato per le 10.30 di domani, venerdì primo marzo, nella chiesa parrocchiale di Marcheno. La salma di Gitti, operaio in pensione, è stata riconsegnata ai familiari poche ore dopo la tragedia, avvenuta intorno alle 13.30 di martedì. La comunità in queste ore si sta stringendo attorno alla moglie Anna e alle figlie Sara e Loretta.

Come ricostruito dai carabinieri, il 77enne sarebbe caduto nel corso d’acqua, mentre lavorava nei campi di proprietà della famiglia che appunto costeggiano il corso d'acqua: la corrente l'avrebbe poi trascinato per qualche centinaio di metri fino a Gardone Val Trompia, dove il corpo ormai senza vita è stato risucchiato verso le griglie di una centralina idroelettrica. Sono stati proprio gli addetti alla sicurezza della centrale a dare l'allarme al 112.

Il corpo era stato recuperato dai Vigili del fuoco e subito affidato a sanitari e forze dell'ordine per i dovuti accertamenti. Gli esami medici avevano confermato la morte per cause accidentale: sulla salma non c’erano infatti evidenti segni di violenza. L’identificazione era avvenuta in serata: l’uomo indossava ancora gli abiti da lavoro, ma non aver con sé documenti o effetti personali. Potrebbe essere scivolato in acqua a causa del terreno viscido, reso sconnesso dalla pioggia battente: non si esclude nemmeno che l'argine su cui si stava muovendo gli sia letteralmente crollato sotto i piedi. Pare stesse potando degli alberi al momento della caduta.