Morto in ospedale dopo il dentista: "Arresto cardiaco per i troppi anestetici"

Luigi Floretta sarebbe morto per “una tossicità sistemica da anestetico locale (lidocaina e articaina) che ha determinato un arresto cardiaco al termine di una procedura odontoiatrica”: è quanto si legge nella relazione dei consulenti della Procura, i dottori Giorgio Antonio Iotti e Chen Yao, redatta nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del 45enne di Bolzano deceduto a seguito di un intervento in uno studio dentistico della città.

Il decesso

Le indagini proseguono ormai da mesi. Floretta, dipendente Rai di Bolzano, nel luglio scorso era a Brescia per un intervento di estrazione di alcuni denti, che dovevano essere sostituiti da altrettanti impianti. Secondo quanto ricostruito degli esperti, la cui consulenza è stata resa nota dal Giornale di Brescia, le condizioni dell'uomo sarebbero precipitate una volta terminati gli effetti della sedazione: avrebbe perso i sensi e per questo subito trasferito al Civile, in gravissime condizioni. Non si riprenderà più e morirà solo poche ore più tardi, la mattina successiva all'intervento.

Le indagini

Per la morte di Floretta, 45 anni, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: nel registro degli indagati sia il dentista titolare dello studio che una sua collega odontoiatra presente al momento dell'operazione, oltre all'anestesista. I più recenti sviluppi, di fatto, valgono come una svolta nelle indagini: nella relazione appena depositata si escludono le ipotesi di un'allergia ai farmaci o di conseguenze legate alla patologia (ipertensione) di cui soffriva. Ora si ragiona sul sovradosaggio di anestetici: sarebbe stata ravvisata anche “una carenza nella compilazione della cartella clinica”.