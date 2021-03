Addio allo storico macellaio del paese: solo pochi giorni fa aveva perso la moglie

Si è spento a 90 anni Luigi Ferretti, conosciuto da tutti in paese per la sua macelleria ora portata avanti dai figli

Per tutti era "Gino" lo storico macellaio del paese. A piangerlo sono in molti a San Zeno Naviglio dove, nel lontano 1950, Luigi Ferretti, aveva avviato la sua macelleria, oggi portata avanti dai suoi figli.

Ferretti si è spento a 90 anni, una ventina di giorni dopo la scomparsa dell'adorata moglie Clementina. Dolore nel dolore per i quattro figli - Graziella, Arialdo, Maurizio e Luca - e i numerosi nipoti, intorno ai quali si è stretto l'affetto di tutta la comunità.

"Gino", infatti, era conosciuto in tutto il paese per il suo animo buono e gentile, oltre che per essere stato il fondatore della più longeva attività di San Zeno Naviglio. Per alcuni anni era stato anche presidente onorario della sezione locale degli alpini. I funerali si svolgeranno sabato 6 marzo, alle 10, nel cimitero di San Zeno Naviglio.