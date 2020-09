Medico e professore universitario, muore a 57 anni stroncato da un male incurabile

Il mondo accademico e scientifico è in lutto per la scomparsa del professor Luigi Fabrizio Rodella, morto a soli 57 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lo piangono la moglie Simona, la madre Angela Maria, l'amica e collega Rita: i funerali saranno celebrati al cimitero di San Zeno Naviglio, dove abitava, giovedì mattina alle 10. Il corteo partirà dal Civile.

Il ricordo dell'Università di Brescia

Volto più che noto di ospedali e università italiane, era presidente del corso di studio in Medicina e chirurgia all'Università di Brescia, e professore ordinario di Anatomia umana. Laureato in Medicina e in Scienze biologiche, con specializzazione in Patologia generale, Rodella aveva insegnato non solo a Brescia ma anche a Chieti, Milano e alla Sapienza di Roma.

Anche l'ateneo bresciano si unisce al cordoglio di amici e familiari: il rettore Maurizio Tira e il direttore del dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali, Maurizio Castellano, in una nota si uniscono “a tutto il personale del dipartimento e all'intera comunità accademica nel dolore per la scomparsa del prof. Luigi Fabrizio Rodella”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio dei suoi amati studenti

Classe 1962, ha insegnato finché la malattia gliel'ha consentito. Ai saluti istituzionali, arrivati a decine, non mancano i ricordi di amici e studenti: “Grazie prof per tutto quello che ci hai insegnato – scrive Valentina – e per essere stato in grado di farci comprendere e soprattutto ricordare la complessità dell'anatomia umana. Con il suo cinico sarcasmo e la sua simpatia pungente ha lasciato in noi un ricordo indelebile: porteremo la sua memoria nei nostri cuori. Faccia buon viaggio”.