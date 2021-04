Tragico infortunio a Manerba del Garda: morto Luigi Colleoni, piastrellista 63enne

È Luigi Colleoni, piastrellista bergamasco di 63 anni, la vittima del tragico infortunio avvenuto nel cantiere di una villa in manutenzione a Manerba del Garda, nella zona di porto Dusano, giovedì mattina verso le 9.30.

Ancora non è chiaro se, ad ucciderlo, sia stata la caduta dalla scala sulla quale stava lavorando o un improvviso malore accusato prima di rovinare a terra: per stabilire le cause del decesso sarà necessario aspettare i risultati dell'autopsia, disposta dal magistratura.

Sono stati i colleghi, dipendenti di un'azienda edile di Cologno al Serio, a trovarlo esanime; nonostante l'intervento dell'elisoccorso, giunto sul posto in pochi minuti, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. La salma e? stata portata all’obitorio dell'ospedale Civile di Brescia, in attesa dell'esame autoptico.