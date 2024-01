Una vita per gli ultimi, stroncata dalla malattia: le lacrime per Luigi Chiari

Ha dedicato la sua vita a sostenere e aiutare gli ultimi e tutti coloro che vivono ai margini della società, offrendogli una seconda possibilità attraverso il lavoro. Così viene ricordato all’unanimità Luigi Chiari: si è spento mercoledì 10 gennaio, dopo aver lottato contro una malattia.

Nato a Travagliato nel 1965, il 21 gennaio avrebbe compiuto 59 anni. Tra i fondatori, all’inizio degli anni '90, della Comunità Fraternità, è stato amministratore delegato di Fraternità e di Gruppo Fraternità, nonché presidente di molte delle cooperative del gruppo che da oltre 45 anni è accanto alle persone fragili e in difficoltà. Un volto noto nel mondo della cooperazione e dell’associazionismo provinciale: Chiari è stato anche presidente di Federsolidarietà provinciale e del consorzio Solco.

"Il tuo esempio sarà guida per tutte le nostre cooperative", scrive sui social Fraternità che lo ricorda "con profonda stima e con gratitudine, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per il mondo della cooperazione". "Apostolo di grande fede cristiana e di solidarietà verso gli ultimi della società”, si legge tra i tanti messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto rivolte ai familiari. Chiari lascia nel dolore la moglie Giampaola e le figlie Sofia, Rachele, Ester e Maria Vittoria. I funerali saranno celebrati, alle 10.30 di sabato 13 gennaio, nella parrocchia Santissima Trinità di Brescia