Spara, uccide il vicino e ferisce la moglie: in un video i momenti shock

In un video è stato ripreso il luogo in cui una coppia ha subito un'aggressione armata da parte di una vicina di casa per motivi proprio di vicinato, a Treviglio.

Il marito, Luigi Casati di 68 anni, è rimasto ucciso, mentre la moglie di 58 anni Monica Leoni è stata ferita. La vicina di casa, di 71 anni, avrebbe esploso almeno 5 colpi di pistola ed è stata fermata dai militari dell'Arma.

Fonte: Ansa