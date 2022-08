Capovalle: morto a 73 anni l'ex sindaco (e ristoratore) Lucilio Lombardi

E' morto a 73 anni l'ex sindaco di Capovalle Lucilio Lombardi. Colto da un improvviso malore un paio di notti fa, probabilmente un infarto, mentre si trovava in casa: la prima ad accorgersene è stata ovviamente la moglie, che ha subito chiamato i soccorsi. E' stato rianimato a lungo e poi trasferito d'urgenza in ospedale, ma non c'è stato niente da fare.

Non solo sindaco, era assai noto come ristoratore, titolare del ristorante Da Tullio di Capovalle, che gestiva sulle orme del padre. La fotografia che si accompagna al necrologio lo ritrae mentre imbraccia la sua fedele fisarmonica, lo strumento con cui spesso accoglieva i clienti.

Giovedì pomeriggio i funerali

La salma riposa nella Maison funebre Camelia di Villanuova sul Clisi: i funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 16 nella parrocchiale di Capovalle. Il feretro raggiungerà la chiesa introno alle 15. Lascia nel dolore la moglie Piera, i figli Chiara e Simone, i nipoti Vittorio, Enea e Damiano con il papà Ennio, le sorelle Simonetta ed Eliana con Leonida.