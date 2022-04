Pilota, istruttore, 'mago' dei Tornado: è morto il generale Luciano Fiorini

"È scomparsa una pietra miliare dell’Aeronautica Militare", con queste parole il generale Gianmarco Bellini, ex comandante del VI Stormo di Ghedi, ha commentato la drammatica notizia della morte di Luciano Fiorini. Pilota apprezzato e stimato, il generale dell'aviazione è stato il primo istruttore di volo italiano per i Tornado. Da tutti era considerato un mago del volo, una vera e propria leggenda per i militari in forza nella base di Ghedi: aveva infatti concluso la sua brillante e lunga carriera nel VI Stormo.

Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì nella sua abitazione di Mocasina, frazione di Calvagese della Riviera, circondato dall'affetto dei familiari. Aveva 80 anni, la maggior parte dei quali passati sugli aerei militari. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando un ampio e partecipato cordoglio.

Il commosso ricordo dei colleghi

"È stato il fautore della transizione tra ‘F104 e il Tornado e il mentore di tutti i piloti di Tornado del VI stormo, compreso il sottoscritto - ha detto il generale Bellini -. A settembre ci sarà il raduno del 40ennio del Tornado. La sua mancanza sarà un grosso peso per tutti quanti. Era un grandissimo pilota, ma soprattutto un grandissimo uomo in grado di insegnare. Era di pochissime parole, anzi quasi nessuna. Ma quello che riusciva a fare era incredibile. Spero che la famiglia trovi pace, specie in questo momento delle festività pasquali".

Anche i soci del Club 124 Frecce tricolori di Montichiari, associazione che raccoglie avieri e appassionati di cui Fiorini era presidente onorario, lo hanno voluto ricordare. "Era un uomo immenso – ha specificato il maresciallo Alfonso Turchetti, presidente del sodalizio – ci mancherà. La comunità del VI Storno lo piangerà per sempre".

L'ultimo saluto

Lascia nel dolore la moglie Marisa, i figli Lorenzo e Leonardo, e le figlie Luciana, Luisa e Lorella. I funerali del generale dell’aviazione si celebreranno sabato, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Mocasina a Calvagese della Riviera.