È morta a 83 anni suor Lucia Lamberti, storica direttrice della scuola materna di Ronco di Gussago: mercoledì mattina il funerale, nella chiesa di San Lorenzo a Zocco di Erbusco, suo paese d’origine. Oltre a genitori e bambini che l’hanno conosciuta in tanti anni di lavoro all’asilo, la piangono anche le sorelle, il cognato, i nipoti e i pronipoti.

Suor Lucia fu direttrice per molti anni a partire dal 1980: tantissimi gli alunni che ancora serbano un bel ricordo di lei. L’asilo di Ronco è attivo dal 1930, come ente morale riconosciuto come Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), con qualifica rinnovata nel 1997: a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, a seguito di apposita riforma, anche la materna di ronco è diventata scuola paritaria.