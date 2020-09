Volontaria e mamma, uccisa dal cancro: Lucia lascia il marito e tre figli

Aveva solo 53 anni Lucia Frigione, instancabile volontaria dell'associazione Cuore di Donna: si è dovuta arrendere al tumore che pareva avesse già sconfitto una decina d'anni fa, e che invece è tornato, implacabile. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, dalle 15 nel duomo di Montichiari.

Abitava nella frazione di Ro, in compagnia del marito Roberto e degli amati figli Michele, Silvia e Daniele. Da tanti anni era volontaria dell'associazione Cuore di Donna, un gruppo di donne operate al seno (e non solo), insieme per sostenere altre donne che affrontano il cancro (ponendo particolare attenzione per quello al seno).

La battaglia contro il cancro

Lucia sembrava aver vinto la sua battaglia, ormai una decina d'anni fa. Ma dopo qualche tempo, la tregua purtroppo è finita: la malattia è tornata, e stavolta non le ha lasciato scampo, nonostante i mesi e gli anni impegnati in una lotta senza sosta. Molto conosciuta in paese per le sue innumerevoli attività: era anche corista della Corale di San Pancrazio.

Il ricordo delle amiche

“Lucia, sei stata una splendida compagna di viaggio, leale e sincera – fanno sapere le amiche di Cuore di Donna in una breve nota – Sappiamo che ci aspetteranno giorni difficili da affrontare, ma siamo consapevoli che non dobbiamo mollare e che dobbiamo continuare a investire nei progetti a cui tu tanto credevi. Continueremo così, è una promessa: vola alto, proteggici e sostienici”.