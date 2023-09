Il paese piange la sua professoressa: le lacrime del figlio e del marito

Insegnante appassionata e rigorosa, molto amata dai suoi alunni. Dopo una vita trascorsa in mezzo a ragazze e ragazzi a insegnare economia aziendale è scomparsa la professoressa Lucia Di Donato: aveva 68 anni, oltre la metà dei quali trascorsi in cattedra. Storica docente del Tassara-Ghislandi, per 40 anni ha insegnato la partita doppia agli studenti dell'istituto d’istruzione superiore di Breno.

Originaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viveva nella cittadina camuna da decenni insieme al marito Rino e al figlio Sergio Paolo. Stimata dai colleghi, era molto amata dai suoi alunni che la ricordano con affetto e riconoscenza: in queste ore segnate dal lutto si stanno stringendo nel dolore attorno alla famiglia. "Ha lasciato tanti bei ricordi nel cuore dei ragazzi", dice chi la conosceva.

Il duomo di Breno accoglierà amici, familiari e colleghi per l’ultimo saluto. La cerimonia funebre verrà celebrata alle 18 di oggi, mercoledì 27 settembre: il corteo partirà dalla casa funeraria Faccini, dove riposa la salma della professoressa di economia aziendale.