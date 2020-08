Una vita per i suoi studenti, professoressa stroncata dalla malattia: "Era eccezionale"

Una persona veramente speciale. Una collega straordinaria. Un'amica sempre allegra e affettuosa. Così studenti, professori, e tutto il personale del liceo Calini di Brescia ricordano Lucia Benassa. Insegnante di educazione fisica - per 30 anni - della scuola superiore cittadina, si è spenta nelle scorse ore, dopo aver lottato contro un brutto male.

In pensione da poco tempo, è stata un punto di riferimento per generazioni di studenti: "Un'eccezionale docente di ginnastica, come lei voleva si definisse, generosissima verso tutti ", si legge sulla pagina Facebook del liceo.

Un cordoglio sincero e genuino, affidato ai social: "Una splendida insegnante"; "Una persona meravigliosa", così la descrivono gli ex alunni.

Lascia nel dolore il marito Gigi Zizioli e i figli Giovanni e Martino. L'ultimo saluto sabato mattina, alle 9, nella parrocchia dei Salesiani a Brescia.