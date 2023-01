Ex vicesindaco muore a 56 anni: il dolore di moglie e genitori

E' morto a 56 anni l'ex vicesindaco di Urago d'Oglio Luca Squarzoni Balestra: è stato amministratore per due mandati, dal 2009 al 2019, e ancora oggi (finché ha potuto) sedeva sui banchi del consiglio comunale per la lista di opposizione "Noi per Urago". Da tempo stava affrontando una grave malattia che purtroppo ha avuto la meglio.

La salma riposa nella Casa del commiato Mombelli di Chiari: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Urago. Lascia nel dolore la moglie Donatella, i genitori Piera e Piero, le sorelle Simona e Raffaella con Gianluca, cognati e nipoti.

Il ricordo

La famiglia ringrazia il dottor Alessandro Festa, "per la sua grande dedizione": il personale infermieristico dell'assistenza domiciliare, i medici e gli infermieri dell'unità di Radioterapia del Civile di Brescia: i familiari non chiedono fiori ma offerte per l'associazione Abe. Tantissimi i messaggi di cordoglio: "La terra ti sia lieve, Luca. Porterò con me il sorriso, la gentilezza e la forza che ti ha sempre contraddistinto", si legge su Facebook.