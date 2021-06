La città in lutto: morto lo storico farmacista della piazza

E' morto Luca Miserocchi, storico farmacista di Brescia: aveva solo 65 anni. Era il titolare del celebre negozio di Via Moretto, all'angolo con Corso Cavour e proprio di fronte alla chiesa, affacciato sulla piazzetta del quartiere.

La farmacia da tanti anni è punto di riferimento per i residenti e non solo: in passato in zona era operativo anche il tribunale, poi trasferito al Palagiustizia. I funerali saranno celebrati in forma privata.