Stroncato in poco tempo da un brutto male, si è spento nelle scorse ore Luca Giustolisi. Aveva 53 anni, la maggior parte dei quali passati in vasca. Nato a Trieste il 13 marzo del 1970, da giocatore ha vestito le calottine di diversi club (Roma, Posillipo e Pro Recco) vincendo praticamente tutto, oltre che della nazionale.

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 e campione d'Europa nel 1995 con il Settebello, dallo scorso febbraio collaborava con la An Brescia: era lo psicologo della squadra cittadina che così lo ha ricordato sui propri canali social:

“L’An Brescia esprime il suo sconforto per la scomparsa di Luca Giustolisi, psicologo della squadra e grandissimo ex giocatore di pallanuoto. La società esprime la massima vicinanza alla famiglia di Luca, una persona sempre solare e disponibile con tutti noi. La pallanuoto lo ricorderà sempre per la passione messa dentro e fuori dalla vasca oltre che per la sua infinita competenza”.

Centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto affidate alla rete: "Caro Luca, ti voglio ricordare così nel giorno del tuo ingaggio a Brescia, felice di portare la tua esperienza nel Settebello a quei giovani. Sono sicura che quella maglia azzurra non l'avevi scelta a caso, perché l’azzurro lo hai tanto desiderato, hai lottato per riuscirci e lo hai sempre indossato con onore. Sei stato un campione e una persona di gran cuore”, si legge tra tantissimi messaggi.

Sposato con la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, lascia il figlio Gillo.