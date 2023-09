"Luca eri un grande: il tuo ricordo in ogni persona di bontà e generosità"

“Luca eri un grande: il tuo ricordo resterà in ogni persona di bontà e generosità”. Così il sindaco di Paitone, Albero Maestri, in occasione dei funerali di Luca Colosio, 28 anni, morto domenica sera a Nuvolento – sulla Sp116: per quanto accaduto è stata aperta un'indagine per omicidio stradale – mentre era in sella alla sua moto Kawasaki con un amico, ferito anche lui ma già dimesso dall'ospedale. Coinvolta nell'incidente anche una Lancia Ypsilon guidata da una donna di 79 anni, ora indagata.

Mercoledì pomeriggio sono arrivati in centinaia alla chiesa di Santa Giulia di Paitone per l'ultimo saluto. Un silenzio irreale ha accompagnato l'arrivo del feretro: lacrime e rabbia per ricordare il giovane paitonese che, seppur così giovane, era già una colonna del volontariato per la sua collaborazione con l'associazione Spac, e per il suo impegno nel gruppo locale di Protezione Civile, di cui era vicecoordinatore.

"Pregate per i suoi genitori e la sua famiglia"

“Non rivolgere le lacrime alla terra, ma al cielo – ha detto il parroco Santo Pontigia nella sua lunga omelia – Sono troppo crudeli le circostanze che accompagnano questa morte inattesa: fino a pochi giorni fa Luca sorrideva in mezzo a noi, carico di sogni e di speranze. Pregate per lui e per i suoi cari, affinché tutto quello che sognava e non è riuscito a compiere, si realizzi in paradiso. Pregate per i suoi genitori e la sua famiglia, soli sulla Terra come steli senza fiore, affinché trovino la forza di andare avanti”.

Classe 1995, Luca Colosio aveva compiuto 28 anni il 10 marzo scorso. Nel 2012 si era diplomato al Cfp di Rivoltella, a Desenzano, indirizzo elettrico, e aveva subito cominciato a lavorare: attualmente faceva l'elettricista per la Tecno Project di Mazzano. Oltre ai genitori Simonetta e Gabriele, lascia nel dolore anche la sorella Paola e la fidanzata Jessica, con cui aveva una relazione ormai da 10 anni.