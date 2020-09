Precipita nel vuoto per centinaia di metri: addio a Luca, morto a 22 anni

Aveva solo 22 anni Luca Bonaiti, il ragazzo di San Giovanni Bianco, in Val Brembana, morto domenica sul Monte Venturosa, sulle Alpi Orobie, precipitando per centinaia di metri lungo un sentiero. Il tragico incidente si è consumato sotto gli occhi degli amici che erano con lui, impegnati in un'escursione. Il giovane è morto sul colpo, per i vari traumi riportati: all'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare.

Il tragico incidente

Luca amava la montagna, e conosceva bene le vette non lontano da casa, che frequentava spesso: partito da Cespedosio, stava risalendo il Venturosa per poi scendere verso Camerata Cornello. Ma qualcosa è andato storto: gli accertamenti sono ancora in corso, per capire cosa può essere successo. In paese è come se fosse stato proclamato un simbolico lutto cittadino.

Martedì pomeriggio alle 15 saranno celebrati i funerali: Luca lascia i genitori Mara e Fabrizio e la sorella Elisa (con il nipotino Marco). Famiglia molto conosciuta in paese: il padre è un imprenditore edile. Alla cerimonia saranno presenti anche gli amici e gli ex compagni di scuola di Luca, con uno striscione e un proiettore.

Il ricordo degli amici

Saranno proiettati video e foto in memoria di Luca e delle sue più grandi passioni: la montagna, lo sci, le moto. Ma anche il lavoro manuale e la creatività: dopo aver frequentato il liceo artistico, adesso dava una mano al padre nell'impresa di famiglia. Una vita piena di sogni, ancora una volta spezzata troppo presto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Sarà difficile dimenticare il tuo sorriso – scrive Silvia – e la tua voglia di scoprire posti nuovi. E' stato bello aver condiviso la tua energia”.