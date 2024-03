Dramma domenica mattina in Valcamonica. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere precipitato da un albero su cui stava lavorando, forse impegnato in operazioni di potatura (gli accertamenti sono in corso): tutto è successo a Lozio, in prossimità della Strada provinciale 92. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9.30, ma per la vittima purtroppo non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate nonostante i reiterati tentativi di rianimarlo, per salvargli la vita.

Per i soccorsi sono stati attivati i sanitari del 118: l'automedica dell'ospedale di Esine, due ambulanze (della Croce Rossa e di Camunia Soccorso), l'elicottero decollato da Brescia. Sul posto anche una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri di Breno a cui sono stati affidati i rilievi.