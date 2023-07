Scomparsa da 3 giorni, ancora nessuna notizia di Giulietta

Ancora senza esito le ricerche di Giulietta Milanese, la donna di 85 anni scomparsa dalla sua casa di villeggiatura di Lozio nel pomeriggio di mercoledì. Da giorni i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile stanno passando palmo a palmo i boschi che circondano il piccolo paese dell'Alta Valcamonica, ma senza trovare tracce che riconducano all'anziana residente a San Giovanni Lupatoto, nel veronese.

Come ogni estate la donna stava trascorrendo le vacanza estive, insieme alla figlia, nella località Camuna: nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio era uscita dall'abitazione situata in località San Nazaro, approfittando di un momento di distrazione della figlia, ma non è più tornata. Poche ore dopo sulla zona si è abbattuto un violento temporale.

Le ricerche vanno avanti da giorni, senza sosta: anche nella giornata di sabato 15 luglio una cinquantina di soccorritori ha mappato e setacciato il territorio. Le squadre hanno effettuato delle calate nei canali più impervi e perlustrato anche i corsi d’acqua e i torrenti. Le speranze si affievoliscono con il passare delle ore, ma le operazioni non si fermano, almeno per ora.