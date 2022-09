Brutale pestaggio in strada: un ferito in gravi condizioni, arrestato l'aggressore

Lago d'Iseo. Un uomo è stato arrestato (è indagato per l'ipotesi di tentato omicidio), a seguito di una brutale aggressione in strada avvenuta l’altra sera a Lovere.

Stando a quanto trapelato finora, all'altezza delle piscine comunali due uomini di circa 50 anni si sarebbero picchiati poco prima della mezzanotte di martedì. Pare che i due si conoscessero (sono entrambi dell'Alto Sebino), ma ancora non è stata accertata la ragione esatta per il quale sono venuti alle mani: pare che si tratti di motivi passionali. Uno di loro ha avuto la peggio ed è stato portato d'urgenza al Papa Giovanni XXIII, dov'è stato ricoverato in gravi condizioni.

L'aggressore è stato velocemente fermato e portato in carcere dai carabinieri della locale stazione e, sulla vicenda, è stata avviata un'inchiesta per l'ipotesi di tentato omicidio.