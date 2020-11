Malore improvviso in cascina, trovato morto dai parenti

Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all’interno di una cascina di Losine. A dare l’allarme, attorno alle 10.20 di mercoledì mattina, sono stati proprio alcuni suoi familiari. Scattata la chiamata al 112, sono sopraggiunte in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica: i sanitari non hanno però potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di Breno che hanno fin da subito escluso l’eventuale responsabilità di terze persone: l’uomo sarebbe stato vittima di un malore fatale accusato mentre si trovava nelle pertinenze dell’abitazione. Non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere aiuto: si sarebbe accasciato al suolo perdendo immediatamente i sensi.