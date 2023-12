Morto in un incidente: le lacrime per Lorenzo, si attende l'autopsia

La salma di Lorenzo Radaelli è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria: domani, mercoledì 6 dicembre, sul corpo del 22enne mantovano morto in seguito a un tragico incidente stradale verrà infatti effettuata l’autopsia. In attesa di poter fissare la data delle esequie, i familiari e i tantissimi amici del giovane, che frequentava l’accademia Laba di Brescia, si raduneranno nella chiesa di Rivalta sul Mincio (Mn). Proprio nella parrocchiale del paese d’origine di Lorenzo alle 21 di oggi, martedì 5 dicembre, verrà recitato il rosario.



In tanti si stringeranno attorno ai genitori e al fratello maggiore del 22enne appassionato di calcio e di arte: per coltivare il suo grande talento per il disegno, e trasformarlo in una professione, si era iscritto al corso di Graphic Design dell’accademia cittadina. Proprio mentre raggiungeva la nostra città è rimasto vittima, venerdì mattina, di un terribile schianto: al volante di una Citroen C3 stava precorrendo la Goitese, quando avrebbe invaso l’opposta corsia terminando la corsa contro un mezzo pesante. Un impatto tremendo, avvenuto a Guidizzolo: il 22enne era stato rianimato sul posto, ma il suo cuore aveva smesso di battere poco dopo, durante la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale.



La drammatica notizia si era diffusa rapidamente sia tra i compagni dell’accademia cittadina, che lo aspettavamo per le lezioni, sia tra quelli della squadra di calcio dove Lorenzo giocava da tanti anni.

"Hai lasciato un vuoto immenso, disorientante, devastante. Noi siamo certi che ora, vedendoci così tristi, tu stia già disegnando un qualcosa che possa col tempo ridarci un po' di serenità partendo dai tuoi genitori e Nicola che tanto ti hanno amato in ogni istante di questi soli 22 anni: dovrai impegnarti tanto, caro Lorenzo, ma il talento non ti è mai mancato", si legge sulla pagina Facebook dell’Asd La Cantera, società in cui Lorenzo militava.