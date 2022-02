Volume della tv troppo alto, padre ucciso a coltellate: "Perdonatemi"

In aula ha chiesto scusa, anzi perdono: riferisce di non ricordarsi quei tragici attimi, in cui avrebbe imbracciato un coltello da cucina per accoltellare e uccidere suo padre, il 75enne Mario Prandi. Il figlio Luciano, 51 anni, è accusato di omicidio volontario. “Chiedo perdono ai miei fratelli, ai loro figli, a tutti i parenti e agli amici – ha detto Lorenzo Prandi in aula, come riporta la Gazzetta di Mantova – Sono distrutto, mi ritengo colpevole dell'omicidio di mio padre, ma non so perché l'ho fatto”.

L'omicidio di Ostiglia

Il drammatico episodio risale alla scorsa estate, la sera del 15 luglio a Ostiglia. Padre e figlio avrebbero litigato per il volume troppo alto della televisione: l'omicidio è avvenuto poco dopo le 23 nel loro appartamento. Inutili i soccorsi: Mario Prandi è morto per le ferite profonde riportate al torace e all'addome. I due vivevano insieme da circa un anno, dopo che il figlio Lorenzo aveva perso il lavoro (era manager d'azienda).

Lorenzo Prandi era finito in una profonda depressione: non solo per il lavoro perduto, ma anche per la morte della madre e per la separazione dalla moglie. Nel corso del processo sarebbero emersi problemi con l'alcol, smentiti dal 51enne, che però ha ammesso di essere in cura con lo Xanax, uno psicofarmaco antidepressivo. I fratelli avrebbero inoltre riferito della sua aggressività. Ma cosa è successo quella sera?

La deposizione di Prandi

“Ero andato a dormire intorno alle 23 – scrive ancora la Gazzetta riportando le parole di Lorenzo Prandi in tribunale – e mio padre era rimasto sul divano a guardare un film. C'era caldo, non riuscivo a prendere sonno e il volume troppo alto della televisione mi infastidiva. Ricordo che avevo sete, sono andato a prendere qualcosa da bere, poi gli ho chiesto di abbassare il volume. Lui mi ha mandato a quel paese”. Quello che è successo dopo, è tragedia: “Mi sono trovato con il coltello da cucina in mano, sporco di sangue. E mi sono chiesto cosa avessi fatto”.