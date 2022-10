Il paese piange il suo barbiere, morto dopo 60 anni di attività

Un pezzo di storia del paese, testimone di storie e tempi che non ci sono più: a Moniga del Garda si piange la scomparsa di Lorenzo Pollini, da tutti conosciuto come Brunetto, morto serenamente all'età di 88 anni. E' stato il barbiere per eccellenza del paese, più di 60 anni di attività: la sua bottega chiuse nel 2012, memorabile la festa di qualche tempo dopo con amici, parenti e nipoti, tra cui coloro - Jo, Kikka e Laura - che hanno deciso di proseguire nel cammino del nonno.

"Mi chiamavano Brunetto perché da piccolo ero sempre in giro col mio amico Bruno, che era grande e grosso", raccontava qualche anno fa. Il suo primo salone era una "scagna", in casa: nel 1962 aprì il negozio vero e proprio, in Via Dante, a due passi dalla piazza. Fu il primo vero barbiere della Valtenesi: "Barbieri all'epoca non ce n'erano, né a Manerba né a Padenghe. Bisognava andare a Desenzano o Lonato".

Il barbiere di Moniga

Ha tagliato i capelli ai primi turisti, italiani e tedeschi: "Giovani e bulli i primi, giovani e bulli i secondi", ricordava con un sorriso. Ma anche a pezzi da novanta della "Moniga da bere" come Nantas Salvalaggio, Febo Conti, il giornalista Giorgio Sbaraini: "Venivano tutti da me". "C'era un professore greco che già negli anni Settanta si chiedeva: ma come mai lo Stato italiano non funziona eppure voi sorridete sempre?". Si ricordava bene anche del suo ultimo cliente, nel novembre di 10 anni fa, taglio classico (a 10 euro) per il signor Persavalli: "Ma all'inizio facevo pagare 30 lire".

Mercoledì il funerale

Fu tra i promotori del circolo Enal, dove si ballava alla grande: più volte premiato dalla Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato. Non esitava a definirsi "compagno": ha letto l'Unità fino all'ultimo numero. Lascia la moglie Pierina, i figli Fiorenzo e Paola, la nuora Monika e il genero Pierangelo, i nipoti Giuseppe, Chiara, Nicola, Mattia e Laura, i pronipoti Lisa, Leo e Allyson, la sorella Luciana. I funerali mercoledì pomeriggio (alle 15) nella chiesa parrocchiale di Moniga, partendo dall'abitazione di Via Volto.