Le lacrime per Lorenzo, ucciso da un malore mentre riposava in casa

Lutto a Corticelle di Dello per l'improvvisa scomparsa di Lorenzo Locatelli, stroncato da un malore improvviso mentre riposava nel suo letto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le 14.30. A dare l'allarme sarebbero stati i familiari, quando hanno notato che l'uomo era privo di conoscenza e non si svegliava più.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti, in via Cristoforo Colombo sono sopraggiunte un'automedica e i volontari di Bassa Bresciana soccorso, a bordo di un'ambulanza. I soccorritori si sarebbero trovati ad affrontare una situazione disperata: il cuore dell'uomo di 81 anni si era già fermato e a nulla sarebbero valsi i tentativi di farlo ripartire. Il medico del 118 non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso.

Molto conosciuto nel paese della Bassa, l'81enne lascia nel dolore la moglie e tre figlie. L'ultimo saluto sarà celebrato, mercoledì pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Corticelle di Dello.