Malore fuori dalla pizzeria: noto ristoratore muore a 40 anni

È morto Lorenzo Gastaldi detto Lopez: aveva appena compiuto 40 anni. Malato da tempo, era stato da poco dimesso dall’ospedale: si è sentito male in Piazza dei Mille a Mantova, dopo una cena in compagnia, si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Un malore purtroppo fatale: inutili i tentativi di rianimarlo, nonostante i tempestivi soccorsi.

Volto noto della ristorazione locale, in passato aveva gestito la Drogheria e il Civico 3, sempre a Mantova. Venerdì sera ha pubblicato il suo ultimo post di Facebook, il giorno del suo compleanno, dall’ospedale di Bologna, in cui riferiva di un periodo complicato: sabato è stato dimesso, domenica la tragedia.

Mercoledì il funerale

La salma riposa nella Casa funeraria di Mantova a Levata di Curtatone: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 16, con cerimonia laica, al tempio crematorio di Borgo Angeli. Lascia nel dolore la mamma Milena con il marito Sandro e Martina, gli adorati figli Vittorio e Libera (hanno 7 e 3 anni), i fratelli Paolo e Matteo, le nipoti Sofia e Zoe, la nonna, gli zii e le cugine.