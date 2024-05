Morto nell'incidente sulla curva "maledetta" della Provinciale

Lago di Garda. Lorenzo Armellini, 51 anni, perito chimico della Dana di Arco, originario di Nago ma residente a Riva: è lui la vittima dell’incidente stradale verificatosi domenica poco dopo le 19 a Riva del Garda, al confine con il comune di Arco.

L’uomo era a bordo del suo minisuv Kia Carens, quando stava affrontando una curva ormai tristemente nota per gli incidenti stradali; anche per lui, purtroppo, quella curva è risultata fatale. Forse per la velocità sostenuta (al momento, solo un'ipotesi), il 51enne ha perso il controllo del mezzo, non è riuscito a girare e ha tirato dritto sulla curva della Strada provinciale 118. Secondo alcuni testimoni, la macchina avrebbe invaso la corsia e poi, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è schiantata contro un palo della luce, che ha fatto da "trampolino" facendola sbalzare contro un muretto; la macchina ha infine terminato la sua corsa dopo essersi ribaltata più volte.

Sul posto la Croce Rossa e l'équipe medica dell'elisoccorso per soccorrere Armellini, intrappolato tra le lamiere dell’auto. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda, che prima hanno tirato fuori l’uomo da quel groviglio di lamiere e poi hanno anche evitato un potenziale incendio, che sarebbe potuto divampare dalla benzina riversa a terra.

I soccorritori hanno tentato di tutto per salvare la vita al 51enne, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare; troppo gravi le lesioni subite nell’impatto. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze degli automobilisti testimoni dell’incidente. Fra queste, quella di un'infermiera in sella a uno scooter, che, per poco, non veniva travolta proprio dalla macchina fuori controllo.



