Si ribalta in campagna, schiacciato dal trattore: è grave in ospedale

Elicottero in volo, nel pomeriggio di sabato, per soccorrere un uomo di 70 anni che è stato travolto dal trattore che stava guidando in un podere di Lonato del Garda. La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 14.30: sarebbe stato il 70enne a lanciare l'allarme.

Nonostante i gravi traumi riportati nell'incidente, avvenuto mentre percorreva via Tugurio - stretta strada di campagna vicina ai vigneti dell'azienda agricola Saottini- sarebbe riuscito a liberarsi da solo dalle lamiere del mezzo agricolo. In pochi minuti sul posto è sopraggiunta un'automedica e un'ambulanza di Valtenesi Soccorso, mentre da Brescia veniva fatto decollare l'elicottero che ha poi trasportato al Civile l'agricoltore.

Il 70enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato gravi traumi e diverse fratture e, forse, un polmone perforato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici del Civile, dov'è stato ricoverato verso le 15.30, si sono riservati la prognosi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.