Colpo grosso in tabaccheria: centra il 5 al Superenalotto, vince oltre 33mila euro

La dea bendata ha fatto visita a Lonato del Garda. Nella giornata di sabato 4 marzo, un fortunato cliente della tabaccheria di Piazza Corlo ha centrato un "5" al Superenalotto, portandosi a casa la bellezza di 33.792 euro. Anche se rimane sempre un pizzico d’amaro in bocca per quell’unico numero sbagliato.

Del fortunato giocatore non si conosce l'identità, ma, si sa, in un piccolo paese le voci girano velocemente. Di sicuro, al netto delle tasse da pagare per incassare il premio, per lui non poteva esserci modo migliore per cominciare la primavera. Un investimento minimo, per un guadagno non da poco: una somma che non cambia la vita, ma di sicuro regala tanta serenità, almeno dal punto di vista economico, al fortunato vincitore.