Betoniera sbanda, sfonda un muro e precipita nella strada sottostante

Mentre affrontava la curva di via Montebello davanti al piazzale della stazione dei treni di Lonato, un 64enne ha perso il controllo di una betoniera, che è poi precipitata nella strada sottostante, dopo aver sfondato il muretto che faceva da parapetto.

Il pauroso incidente è avvenuto verso le 13.15 di oggi, venerdì 11 agosto. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione del campo da calcio dell'oratorio; per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa, che ha soccorso il camionista in codice giallo. Complicate le operazioni di rimozione del camion, affidate ai vigili del fuoco; il tratto di strada è stato chiuso per permettere i lavori in sicurezza.