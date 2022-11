Entra in armeria e punta la pistola a clienti e commessi: fermato con il taser

"Sparatoria all'armeria Piovanelli di Lonato del Garda. Da info apprese sembra che un uomo sia entrato all'interno nel negozio per acquistare un'arma, estraendo dalla propria tasca un caricatore pieno di munizioni. In pochissimo ha caricato e sparato". E' questa la testimonianza "social" che martedì sera rimbalzava tra bacheche e messaggi privati.

Quasi tutto vero, purtroppo: la buona notizia è che l'uomo è stato disarmato prima che potesse sparare. Ma per il resto si è davvero arrivati a una situazione al limite. Tutto è successo all'armeria Piovanelli di Lonato, affacciata su via Cesare Battisti, una delle strade principali del paese.

Cosa è successo in armeria

Intorno alle 15.30 un uomo di 45 anni residente nel Mantovano, ex militare, ha varcato la soglia indossando una tuta mimetica. Si sarebbe finto un cliente come tanti, e avrebbe chiesto di poter visionare un'arma per acquistarla. Nemmeno il tempo di averla tra le mani e avrebbe estratto dalla tasca un caricatore colmo di munizioni, subito innescato: provvidenziale l'intervento dei proprietari, che con l'aiuto di alcuni clienti sono riusciti a disarmarlo.

Fermato e sottoposto a Tso

L'uomo sarebbe stato disarmato grazie al taser utilizzato da uno dei fratelli Piovanelli, la famiglia che da una vita gestisce la storica armeria. Una volta a terra, il 45enne sarebbe stato immobilizzato (non senza fatica) in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Sul posto i militari della compagnia di Desenzano, che hanno fermato l'aggressore, poi consegnato ai sanitari di automedica e ambulanza: è stato sedato e infine accompagnato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere per un Tso, un Trattamento sanitario obbligatorio.