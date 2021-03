Cinque coppie di scambisti in un parcheggio: multe anti-Covid per 4mila euro

Sono stati tutti multati (400 euro a testa) per violazione delle norme anti-Covid i 10 scambisti intercettati dalla Polizia locale intercomunale di Bedizzole, Calcinato e Lonato: la circostanza, confermata dalla comandante Luisa Zampiceni, si è verificata domenica sera in un parcheggio pubblico al confine tra Lonato e Calcinato.

E' qui che le cinque coppie si sono trovate per celebrare una serata a dir poco hot, a quanto pare dandosi appuntamento via chat: gli agenti li hanno però beccati prima ancora che si togliessero i vestiti, interrompendo la “festa”.

Questo ha evitato loro una sanzione ben più pesante, per atti osceni in luogo pubblico (che è reato depenalizzato), ma non le multe per aver violato le norme anti-Covid, 4mila euro in tutto. Gli scambisti, di età compresa tra i 38 e i 50 anni, risultano residenti in vari Comuni della Bassa Bresciana.