Ragazzina non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche senza sosta

I genitori l'hanno accompagnata davanti ai cancelli della scuola superiore, ma lei in classe non è mai arrivata, facendo perdere le proprie tracce. Dalla prima mattinata di lunedì non si hanno più notizie di Solange: la ragazzina ha 16 anni, vive a Castiglione delle Stiviere (Mn) e frequenta la terza liceo all'istituto paritario Paola di Rosa di Lonato del Garda.

Proprio davanti ai cancelli della scuola, la giovane sarebbe stata vista l'ultima volta, lunedì mattina: al momento della scomparsa - si legge nel disperato appello diffuso sui social - indossava una maglia color nocciola, un paio di pantaloni neri e sulle spalle portava una zaino nero con dei disegni colorati; l'adolescente non avrebbe con sé lo smartphone, i documenti e il portafoglio. Dopo la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri, le ricerche sono scattate proprio dalla cittadina Gardesana.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un allontanamento volontario: la 16enne potrebbe aver trovato ospitalità da qualche conoscente, e non sarebbe andata molto lontano. Per questa ragione le indagini si stanno concentrando nei comuni di Lonato e Castiglione delle Stiviere. Chiunque avesse informazioni utili può contattare i carabinieri.